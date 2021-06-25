Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня 2021 року Про розвиток літакобудівної галузі України.

Указ №268/2021 президента опубліковано на сайті очільника держави.

Контролювати виконання рішення РНБО має секретар РНБО Олексій Данілов.

Як зазначено в документі, Кабмін повинен упродовж місяця затвердити Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки.

Представити бачення того, як можна реалізувати довгострокові масштабні проекти, наприклад, Повітряний старт і Національний авіаперевізник, теж є завданням Кабінету міністрів.

Міноборони повинно опрацювати питання включення в Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння і військової техніки оновлення парку літаків і вертольотів, зокрема й бойових літаків, вертольотів, багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів, військово-транспортних літаків Ан-74 і Ан-178.

Міністерству закордонних справ разом з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України доручено сприяти просуванню продукції вітчизняної авіабудівної галузі на зовнішніх ринках, а також вести пошук потенційних партнерів з метою інтеграції України в світову авіаційну промисловість.

Завданням на поточний рік для міністерств є вжити заходів щодо укладання угод про стратегічне співробітництво з іноземними партнерами у сфері авіабудування.

Черговим пунктом доручень від президента стало забезпечення подальшого супроводу розвитку міжнародного співробітництва за визначеними програмами з дотриманням національних інтересів.

Завданням Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Національною академією наук стали заходи з імпортозаміщення авіаційної продукції, в тому числі підшипників спеціального призначення, електронних компонентів.

Указ набирає чинності з дня опублікування.