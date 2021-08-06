Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) вводит “знак безопасности” для отелей в Украине, персонал которых полностью вакцинирован от коронавируса.

Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Агентство рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала от Covid-19 в ближайшее время.

— Для организации вакцинации уполномоченным лицом отеля в ГАРТ должна быть предоставлена информация (месторасположение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо). Эту информацию мы будем передавать Минздраву для обеспечения приоритетной вакцинации туристической отрасли, — сообщила Олеськив.

Она добавила, что после вакцинации всего персонала отеля, им дадут подтверждение в виде наклейки “Знак безопасности”, а данные об этом внесут в соответствующий список ГАРТ.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна вводит обязательную Covid-вакцинацию для медицинского персонала и других категорий работников.

Для непривитых будут действовать ограничения, в частности, с августа в заведения и некоторые виды транспорта пускают только вакцинированных.