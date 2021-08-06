Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) вводить “знак безпеки” для готелів в Україні, персонал яких повністю вакцинована від коронавируса.

Про це повідомила глава Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

Агентство рекомендує готелям вжити заходів щодо вакцинації персоналу від Covid-19 найближчим часом.

– Для організації вакцинації уповноваженою особою готелю в ДАРТ повинна бути надана інформація (місце розташування готелю, кількість співробітників на вакцинацію, контактна особа). Цю інформацію ми будемо передавати МОЗ для забезпечення пріоритетної вакцинації туристичної галузі, – повідомила Олеськів.

Вона додала, що після вакцинації всього персоналу готелю, їм дадуть підтвердження у вигляді наклейки “Знак безпеки”, а дані про це внесуть до відповідного списку ДАРТ.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що країна вводить обов’язкову Covid-вакцинацію для медичного персоналу та інших категорій працівників.

Для нещеплених будуть діяти обмеження, зокрема, з серпня до закладів і деякі види транспорту пускають тільки вакцинованих.