Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) вводить “знак безпеки” для готелів в Україні, персонал яких повністю вакцинована від коронавируса.
Про це повідомила глава Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.
Агентство рекомендує готелям вжити заходів щодо вакцинації персоналу від Covid-19 найближчим часом.
– Для організації вакцинації уповноваженою особою готелю в ДАРТ повинна бути надана інформація (місце розташування готелю, кількість співробітників на вакцинацію, контактна особа). Цю інформацію ми будемо передавати МОЗ для забезпечення пріоритетної вакцинації туристичної галузі, – повідомила Олеськів.
Вона додала, що після вакцинації всього персоналу готелю, їм дадуть підтвердження у вигляді наклейки “Знак безпеки”, а дані про це внесуть до відповідного списку ДАРТ.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що країна вводить обов’язкову Covid-вакцинацію для медичного персоналу та інших категорій працівників.
Для нещеплених будуть діяти обмеження, зокрема, з серпня до закладів і деякі види транспорту пускають тільки вакцинованих.