Коммунизм пал тихо: историк Грицак о развале СССР и значении независимости Украины

Уже вскоре Украина будет праздновать 30-летие независимости. Распад Советского Союза помнят тысячи украинцев, однако новому поколению часто бывает непонятно, “как жилось раньше”.

О значении украинской независимости и недостатках советского прошлого в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

— Ярослав Иосифович, как вы оцениваете падение СССР и дальнейший референдум за независимость Украины?

— Могу сказать, что коммунизм пал на удивление молчаливо. Все думали, что он будет падать с львиным ревом, грохотом, а оно упало тихо-тихо, с мышиным писком.

Что же касается референдума, то наши граждане голосовали за независимость по разным причинам. Очевидно, здесь, на Галичине, голосовали, потому что мы — украинские патриоты, мы, знаете ли, это вымечтали.

В Киеве партийная элита голосовала, поскольку ей нужно было удержать власть. На востоке большинство людей голосовали потому что верили: как только мы проголосуем, станем богатыми.

Но сложилось так, что старая элита передала власть сама себе.

— Какой была стереотипная “стабильность” в Советском Союзе?

— Вспоминается 1990 год. Какой могла быть стабильность в Советском Союзе, когда в один миг обесценились все деньги? Все, что вы имели из сбережений, вдруг улетучивается.

Было ощущение того, что это вулкан, который взрывается. Даже не взрывается, а валится.

Не было там и социальной справедливости. Все были бедны. И в этой бедности они не понимали, что они — бедные.

А символом советскости был плохой товар. Плохого качества. А еще очереди. Потому что за этим плохим товаром надо было еще и отстоять.

— Что, по вашему мнению, изменилось после восстановления независимости Украины?

— Теперь у нас есть свобода, но не считаем это особым достижением. Это похоже на то, как человек дышит возухом. Вот так же и мы — не чувствуем, что имеем свободу.

Для моего поколения уехать за границу было просто невозможно. Польша для меня была недосягаемой страной.

Кончилась ситуация консервной банки. При этом эта закатанная банка была, простите на слове, тухлая.

В Советском Союзе украинцы прошли переход от аграрного к индустриальному обществу. Из деревни в город, грубо говоря.

А вот за последние 30 лет мы прошли другой большой переход, о котором много не говорим. Мы прошли от индустриального общества к постиндустриальному.

— А какие проблемы остаются?

— У Украины типичные проблемы молодого государства. Прежде всего, это исключительная нестабильность, политическая борьба и смена элит. Но главное, и это очень важно, — уровень коррупции. Если вы хотите сравнить Украину с какой-либо другой страной, смотрите на Соединенные Штаты Америки 1820 года.

Почти всегда присутствует война, происходят революции, нестабильность. Молодые государства должны через это пройти. После распада империи Украина получила сильный комплекс неполноценности.

Я считаю, что добиться успеха в Украине невозможно. Чтобы добиться успеха в Украине, его следует сначала добиться за рубежом.

Но не стоит искать слабости украинцев в наших стереотипах.

— Что для вас быть украинцем?

— Я не уеду из Украины. Я часто уезжаю, но всегда возвращаюсь. Я не могу этого объяснить, это на уровне метафизики.

Когда я слушаю композитора Лысенко Боже великий, единый, у меня мурашки по коже. Когда я был на Майдане, у меня были мурашки.

Это вопрос метафизический. Мы не можем постигнуть умом это ощущение. Украина мной говорит, она меня двигает.

Ольга Чайко, Олег Корниенко