Государственная экологическая инспекция Украины готовит внеплановые проверки предприятий по всей Украине.

Инспектировать будут компании, которые работают в прибрежно-защитных полосах водных объектов.

— Госэкоинспекция начинает проведение внеплановых проверок предприятий по всей Украине, которые осуществляют деятельность в прибрежно-защитных полосах водных объектов. Также будут проверять сами загрязнители водных ресурсов, — сообщил глава государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

В ведомстве сообщили, что правоохранительные органы (прокуратура, СБУ, полиция) оперативно реагировать в случае предоставления ГЭИ информации о признаках уголовных нарушений, а также при недопуске. Это позволит оперативно обеспечить начало расследования дела и его доведение до конца.

— Надеюсь, что эффективная работа с обеих сторон и продуктивное сотрудничество позволят обеспечивать защиту окружающей среды, — написал Малеваный.

В Госэкоинспекции 13 августа обсудили с представителями прокуратуры расследования экологических нарушений на территории Херсонской области.

Особое внимание сосредоточили на вопросе незаконной добычи полезных ископаемых. В частности, речь идет о водных ресурсах, ведь происходит забор термальных вод с незаконным бурением скважин.

Еще одна проблема — сбросы недостаточно очищенных сточных вод из коммунальных и промышленных предприятий.

Сейчас прокуратура рассматривает 3 уголовных производства по этому направлению.