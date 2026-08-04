Служба безопасности Украины нанесла удары более чем 100 стратегическим объектам в российском тылу и 21 тыс. целям на фронте в течение операции влияния на РФ, которая длилась около 40 дней.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ о поражении стратегических объектов и целей РФ

Как утверждают в СБУ, за предыдущие 40 дней под ударами оказались предприятия военно-промышленного комплекса, авиабазы, средства ПВО, командные пункты, военные корабли, танкеры теневого флота, нефтеперерабатывающие заводы, объекты транспортной и военной логистики РФ.

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Подразделения СБУ, работающие на фронте и в тылу РФ, поразили более 21 тыс. единиц военной техники, вооружения и военной инфраструктуры, а также ликвидировали около 5 тыс. российских военных.

В частности, под удары попали военные аэродромы Саки, Гвардейское, Бельбек, Багерово, Энгельс и Ханская, а также по Евпаторийскому авиационному заводу.

В результате операций удалось уничтожить стратегический бомбардировщик Ту-95МС, поражены два истребителя Су-35, два учебно-боевых самолета Л-39, ангары с самолетами Су-24, Су-30, Су-30СМ и беспилотниками Shahed, а также топливная инфраструктура аэродромов.

СБУ поразила РЛС Небо-У, многофункциональную РЛС 92Н6Е комплекса С-400, ЗРК Тор-М2, ЗРК Панцирь-С2, комплекс РЭБ Поле-21, три РЛС Подлет-К1 и РЛС Каста-2Е2.

Кроме этого, под удары попали 14 нефтеперерабатывающих заводов, десятки нефтебаз, резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции, нефтяные терминалы и нефтедобывающие платформы.

Среди них – Петербургский, Ярославский, Нижегородский, Пермский и Волгоградский НПЗ, три нефтеперерабатывающих завода в Уфе, комплекс Первый завод, нефтеперекачивающие станции Черкассы и Субханкулово, нефтедобывающая платформа месторождения Филановского в Каспийском море.

Отдельным направлением работы стали удары по суднам российского теневого флота, которые РФ использует, чтобы обойти санкции других стран. СБУ поразили танкеры Blue, Louise 1, Banda, Avero и два грузовых судна.

На фронте подразделения СБУ поразили 24 танка, 63 боевых бронированных машин, 124 артиллерийские системы, 22 реактивные системы залпового огня, 40 средств ПВО, 14 самолетов и вертолетов.

Кроме этого, под атаку попали более 11 тыс. дронов и наземных роботизированных комплексов, в частности, 176 беспилотников Shahed (Герань), а также 712 расчетов дронов вместе с позициями, пусковыми установками и оборудованием.

Также подразделения СБУ нанесли удары по складам боеприпасов и топлива, командным пунктам, узлам связи, средствам РЭБ, военной логистике и другой важной инфраструктуре РФ.

Недавно президент Владимир Зеленский согласовал Службе безопасности Украины новые операции против российской агрессии.

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