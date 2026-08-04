В июле подразделения Сил обороны с помощью беспилотников поразили более 30 тыс. российских военнослужащих, речь идет о погибших и раненых. Наибольшую результативность продемонстрировало спецподразделение Альфа СБУ.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 4 июля.

Зеленский о потерях РФ вследствие атак украинских БпЛА

Президент заслушал доклады Службы безопасности Украины и Министерства обороны.

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По итогам работы СБУ в июле он согласовал новые операции и определил приоритеты деятельности ведомства на август.

— Благодарен СБУ за сильные позиции. И сегодня уже есть отчет Министерства обороны по поражению россиян за июль на фронте. Именно Альфа Службы безопасности Украины — топ-1 по поражениям, — отметил Зеленский.

Он добавил, что в течение июля все украинские подразделения с помощью беспилотников поразили 30 272 российских военнослужащих.

В эту статистику входят ликвидированные и тяжелораненые оккупанты — только те случаи, которые имеют видеоподтверждение.

Президент отметил, что ежемесячно российская армия теряет около 30 тыс. военнослужащих.

Он добавил, что Украина и в дальнейшем будет увеличивать количество беспилотников в составе Сил обороны.

Зеленский подчеркнул, что одним из главных приоритетов остается усиление противовоздушной обороны.

Он поблагодарил международных партнеров за помощь со средствами ПВО и отметил, что каждый новый пакет поддержки способствует защите жизней украинцев.

Напомним, Владимир Зеленский согласовал новые операции Службы безопасности для противодействия агрессии РФ.

По его словам, исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад согласовал с ним дальнейшие шаги по очищению внутренней структуры Службы безопасности от тех, “кто работает на себя, а не на наше государство”.

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