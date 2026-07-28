У Польши нет претензий к Украине: в Варшаве резко ответили Путину
- В МИД Польши опровергли заявления Путина о якобы участии Варшавы в будущем разделе Украины и назвали их попыткой разжечь разногласия между союзниками.
- Польская сторона подчеркнула, что не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине.
Министерство иностранных дел Польши категорически опровергло заявления главы Кремля Владимира Путина о якобы участии Варшавы в будущем разделе Украины.
Об этом в соцсети Х сообщил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.
В Варшаве назвали заявления Кремля провокацией
По словам Мачея Вевюра, слова Путина являются “циничной попыткой спровоцировать противостояние между союзниками”.
– Польша не имела, не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине, – подчеркнул представитель польского внешнеполитического ведомства.
Вевюр подчеркнул, что позиция Варшавы остается неизменной – Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
– Российская дезинформация не отвлечет внимание от грубой агрессии Москвы, – заявил пресс-секретарь МИД Польши.
Что сказал Путин о западных землях Украины
Ранее российский лидер заявил, что Украина якобы “рано или поздно” потеряет западные территории.
– То, что принадлежало Польше, Венгрии, Румынии, рано или поздно – может, не завтра, не послезавтра, год, два, 10, 15 – но всё исторически встанет на свои места, – утверждал Путин.
В Кремле неоднократно распространяли заявления, которые украинское и международное сообщество расценивали как попытки оправдать агрессию России и посеять разногласия между странами-партнерами Украины.
Напомним, Служба внешней разведки заявила, что Россия за десять дней получила дипломатические демарши от трех государств.
В СВР считают, что это свидетельствует об усилении международной изоляции России.