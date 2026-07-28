Министерство иностранных дел Польши категорически опровергло заявления главы Кремля Владимира Путина о якобы участии Варшавы в будущем разделе Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

В Варшаве назвали заявления Кремля провокацией

По словам Мачея Вевюра, слова Путина являются “циничной попыткой спровоцировать противостояние между союзниками”.

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– Польша не имела, не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине, – подчеркнул представитель польского внешнеполитического ведомства.

Вевюр подчеркнул, что позиция Варшавы остается неизменной – Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

– Российская дезинформация не отвлечет внимание от грубой агрессии Москвы, – заявил пресс-секретарь МИД Польши.

Что сказал Путин о западных землях Украины

Ранее российский лидер заявил, что Украина якобы “рано или поздно” потеряет западные территории.

– То, что принадлежало Польше, Венгрии, Румынии, рано или поздно – может, не завтра, не послезавтра, год, два, 10, 15 – но всё исторически встанет на свои места, – утверждал Путин.

В Кремле неоднократно распространяли заявления, которые украинское и международное сообщество расценивали как попытки оправдать агрессию России и посеять разногласия между странами-партнерами Украины.

Напомним, Служба внешней разведки заявила, что Россия за десять дней получила дипломатические демарши от трех государств.

В СВР считают, что это свидетельствует об усилении международной изоляции России.

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