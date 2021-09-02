Акт капитуляции Японии: как украинец Деревянко поставил точку во Второй мировой войне

76 лет назад, 2 сентября 1945 года завершилась Вторая мировая война подписанием Акта капитуляции Японии. Большая заслуга в этом принадлежит, в том числе и украинцу Кузьме Деревянко.

Именно 2 сентября 1945-го поставили последнюю точку в глобальном кровавом противостоянии, длившегося шесть лет начиная с 1 сентября 1939 года.

Подробнее о завершении Второй мировой войны и в чем заслуга Кузьмы Деревянко — в материале Фактов ICTV.

Противостояние на Дальнем Востоке

Хоть и на Европейском континенте закончилась война еще в начале мая 1945 года, но на Дальнем Востоке ситуация только обострялась из-за нежелания Японии сдаваться.

В июле японский флот испытывал поражение за поражением. Таким образом стране грозило реальное вторжение войск союзников.

Поэтому члены Высшего военного совета Японии начали тайные переговоры с представителями СССР по достижению выгодных условий выхода из войны.

В то же время Советский Союз готовился к нападению на японскую страну.

Уже 9 августа советские военные атаковали Маньчжурское государство — союзника Японии, и разгромили японскую Квантунскую армию.

6 и 9 августа на города Хиросима и Нагасаки были сброшены американские атомные бомбы.

В конце лета войска США во главе с генералом Дугласом Мак-Артуром готовились оккупировать острова Японии.

Но 15 августа разгромленный противник объявил о капитуляции. Таким образом война фактически была завершена.

Подписание Акта капитуляции Японии

Организаторами капитуляции Японии стали американцы. Утром 2 сентября на борту линкора Миссури в Токийском заливе они собрали все делегации союзных стран.

Сначала на палубе американский генерал Дуглас Мак-Артур выступил с заявлением о том, что мир замер в ожидании новой эпохи.

Далее началась официальная часть собрания — подписание Акта капитуляции Японии. Хоть это и длилось всего 30 минут, но осталось в памяти на всю жизнь.

Сначала министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу и генерал Йосидзиро Умэдзу подписали документ, чем и признали поражение в войне.

Следующим и первым от союзников Акт подписал генерал Мак-Артур. Далее под этим текстом поставили подписи представители всех союзных стран, воевавших против Японии.

От имени Советского Союза документ подписал легендарный украинец, выдающийся полководец генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, которому было 41 год.

После этого события имя украинца стало известным на весь мир.

Почему Деревянко выпала честь представлять СССР

Кто рекомендовал Деревянко — точного ответа нет. Даже сам Кузьма не знал причины.

Есть одна из возможных версий, почему выбрали украинца для этой миссии — создание Организации Объединенных Наций (ООН).

Так, СССР хотел иметь более весомую поддержку в ООН, введя в ее состав Украину и Беларусь в качестве стран-основательниц.

А подпись украинца под Актом капитуляции Японии должен был еще раз засвидетельствовать правомерность вхождения Украины в организацию.

Что известно о выдающемся украинце

Кузьма Деревянко родился в селе Косеновка (ныне Черкасская область) в 1904 году.

Он учился в церковно-приходской школе, а затем — в Первой украинской гимназии им. Бориса Гринченко в Умани. Далее Кузьма получил военное образование в Киеве и Харькове.

После окончания Харьковской школы красных старшин Кузьма был командиром взвода, а также помощником начальника штаба Украинского военного округа в Черкасской области.

После переезда с семьей в Москву в 1933 году поступил на Восточный факультет Военной академии им. Михаила Фрунзе. Там Деревянко усовершенствовал знание английского языка и выучил японский. С 1936 начинает разведочную работу.

В годы Второй мировой войны Деревянко проявил талант военного стратега. Его неоднократно отмечали орденами и наградами. А в апреле 1945 года он получил звание генерал-лейтенанта.

После капитуляции Японии Кузьма по приказу руководства СССР посетил и составил отчет о бомбардировке городов Хиросимы и Нагасаки. Однако по итогам этих поездок получил радиационное облучение.

В январе 1946 года Кузьму назначили представителем СССР в Союзном совете в Токио. Совет контролировал выполнение условий капитуляции и послевоенное положение в Японии.

В течение шести лет в Совете Деревянко отстаивал интересы советской стороны, выступал за демократические перемены в Японии и налаживание советско-японских взаимоотношений.

В мае 1946 года президент США Гарри Трумэн наградил Кузьму орденом Легион заслуг. А в 1947 году по решению президиума Верховного Совета СССР он получил второй орден Ленина.

В начале 1950-х годов Кузьму перевели в Москву, где он занимал должности начальника кафедры вооруженных сил иностранных государств Военной академии, а затем — управление информации ГРУ Генштаба.

Умер Кузьма Деревянко от рака 30 декабря 1954 года в возрасте 50-ти лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото: Getty Images, УІНП