Продление контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет не является лучшей гарантией сохранения транзита.

Об этом рассказал глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа через Украину еще на 10 лет, но этот контракт — это не лучшая гарантия.

— Лучшая гарантия — это контракты с европейскими компаниями, — рассказал Витренко.

Он добавил, что скоро состоятся переговоры касательно этого вопроса.

— Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в Европейские суды, — сообщил Витренко.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что если после достройки и запуска Северного потока-2 Россия полностью прекратит транзит газа, то Украина ежегодно будет недополучать $1,5 млрд.

По его словам, чтобы минимизировать потери, нужно продолжать выстраивать эффективную внешнюю политику и налаживать экономику.

Фото: Министерство энергетики