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Факты / Украина
Максим Зайченко |

В Нафтогазе назвали лучшую гарантию сохранения транзита газа через Украину

юрій вітренко

Продление контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет не является лучшей гарантией сохранения транзита.

Об этом рассказал глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа через Украину еще на 10 лет, но этот контракт — это не лучшая гарантия.

— Лучшая гарантия — это контракты с европейскими компаниями, — рассказал Витренко.

Он добавил, что скоро состоятся переговоры касательно этого вопроса.

— Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в Европейские суды, — сообщил Витренко.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что если после достройки и запуска Северного потока-2 Россия полностью прекратит транзит газа, то Украина ежегодно будет недополучать $1,5 млрд.

По его словам, чтобы минимизировать потери, нужно продолжать выстраивать эффективную внешнюю политику и налаживать экономику.

Фото: Министерство энергетики

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