Потери Украины от запуска Северного потока-2 ежегодно могут достигать $1,5 млрд — Милованов

Если после достройки и запуска Северного потока-2 Россия полностью прекратит транзит газа, то Украина ежегодно будет недополучать $1,5 млрд.

Такой прогноз озвучил советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. По его мнению, чтобы минимизировать потери, Украине необходимо продолжать выстраивать эффективную внешнюю политику и налаживать экономику.

— $1,5 млрд — это немало. Если сравним с ВВП Украины, который составляет около $150-180 млрд, то $1,5 млрд — это 1%. Поскольку экономика сейчас восстанавливается, то рост ВВП будет на 4,5% в этом году. То есть только кажется, что 1% — это не так много, но это 20% роста всей экономики, — объяснил он.

Но Тимофей Милованов убежден: если Украине удалось переориентировать экспорт товаров в условиях российской агрессии, то удастся и переориентировать экономику в случае запуска Северного потока-2.

Со своей стороны глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что все еще есть инструменты для остановки Северного потока-2. По его словам, для того, чтобы газопровод заработал, его оператор должен быть сертифицирован в соответствии с европейскими правилами.

Если же Северный поток-2 окажется под санкциями, то компании ЕС не будут бронировать его мощности и, соответственно, не будут получать газ.

Источник: Дом