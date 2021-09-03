Продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років не є найкращою гарантією збереження транзиту.

Про це розповів глава правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, Україна не проти продовження контракту з Росією на транзит газу через Україну ще на 10 років, але цей контракт – не найкраща гарантія.

– Найкраща гарантія – це контракти з європейськими компаніями, – розповів Вітренко.

Він додав, що скоро відбудуться переговори щодо цього питання.

– Ми зараз чекаємо на обіцяні консультації на технічному рівні. Це будуть переговори, які мають організувати німці. Ми на цих переговорах говоритимемо з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо в Європейські суди, – повідомив Вітренко.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Тимофій Милованов заявив: якщо після добудови та запуску Північного потоку-2 Росія повністю припинить транзит газу, то Україна щорічно буде недоотримувати $ 1,5 млрд.

За його словами, щоб мінімізувати втрати, потрібно продовжувати вибудовувати ефективну зовнішню політику і налагоджувати економіку.

Фото: Міністерство енергетики