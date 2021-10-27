Харьковская областная прокуратура сообщила 16-летнему юноше о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом говорится на официальном сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, который двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый.

В результате аварии водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

В прокуратуре сообщили, что водитель Infiniti задержан по ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Харьковской области.