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Факти / Україна
Марія Степанюк |

16-річному винуватцю ДТП у Харкові повідомили про підозру

ДТП у Харкові

Харківська обласна прокуратура повідомила 16-річному юнаку про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Про це йдеться на офіційному сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові сталося зіткнення автомобілей Chevrolet Aveo та Infiniti, який рухався на червоний сигнал світлофора та за кермом якого перебував підозрюваний.

Внаслідок аварії водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Троє пасажирів Infiniti – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами були доставлені до лікарні.

У прокуратурі повідомили, що водія Infiniti затримали за ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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