Ездил на красный и разбивал авто: блогер о переписке с 16-летним виновником ДТП

В Харькове во вторник, 26 октября, произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Одесской – столкнулись автомобили марок Infiniti, Chevrolet и Skoda.

Виновник ДТП — 16-летний водитель Infiniti, который пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. Пока парня задержала полиция.

После смертельной аварии харьковский автоблогер Анна Кривуц рассказала, что вела переписку с 16-летним парнем. Она сказала, что парень ей хвастался тем, как разбил несколько машин, и заявлял, что “мог бы больше чудить, если бы не условное” за стрельбу в клубе.

– Он говорил, что разбил Porsche Cayenne, Ford, Dodge, Camry. В личные сообщения отправлял видео, как он пересекает сплошную двойную и неоднократно ездит на красный (свет. — Ред.) в компании на большой скорости. Я ему говорю: Зачем ты выделываешься? – Могу себе позволить, любой вопрос можно решить у нас за $100-200, – вспоминает девушка.

Кривуц также предположила, что 16-летний парень ехал со скоростью около 200 км/ч и мог просто не заметить светофор.

Известно, что виновника ДТП зовут Николай Харьковский, и он неоднократно попадал в поле зрения полиции.

Местные телеграмм-каналы сообщили, что 16-летний юноша – яркий представитель “золотой молодежи” Харькова. Николай родился 20 августа 2005 года в семье “мажоров” старой элиты. Сейчас его родители разведены.

17 сентября на парня составляли два протокола за нарушение правил дорожного движения и правил управления транспортным средством, поскольку последний не имеет водительского удостоверения.

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В результате аварии на месте погиб 58-летний водитель Chevrolet. Трое пассажиров, находившихся в салоне Infinity, получили травмы разной степени. Речь идет о двух 19-летних парнях и одной девушке 16 лет.

Дочь погибшего в результате ДТП записала видеообращение, в котором попросила отозваться очевидцев аварии.

Фото: Суспільне