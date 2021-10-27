ДТП Харьков: все подробности об аварии на Одесской в Харькове

Смертельное ДТП в Харькове, всколыхнувшее всю Украину, произошло вечером 26 октября.

Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 16-летний юноша, на большой скорости протаранил Chevrolet.

58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров и водитель Infiniti получили травмы разной степени тяжести.

Факты ICTV собрали всю информацию о ДТП в Харькове.

ДТП в Харькове: все подробности о смертельной аварии на Одесской

Где и как произошла авария в Харькове

ДТП в Харькове произошло вечером. Правоохранители получили уведомление об инциденте в 20.40.

Несовершеннолетний водитель Infiniti проехал на красный свет светофора на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

Заместитель начальника Главного управления полиции Харьковской Сергей Чиж сообщил на месте происшествия, что иномарка двигалась со скоростью более 100 км/ч.

От мощного удара Chevrolet буквально разорвало на части. Трагедия произошла на перекрестке улиц Гагарина и Одесской.

Кто пострадал в результате ДТП

В результате мощного удара во время столкновения на улице Одесской в ​​Харькове на месте погиб 58-летний водитель Chevrolet.

Также пострадали три пассажира, которые находились в салоне Infiniti. Это двое юношей в возрасте 19 лет и 16-летняя девушка.

У них диагностировали многочисленные телесные повреждения, в частности у ребят – сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, перелом ключицы.

У пассажирки 2005 года рождения — закрытый перелом левого бедра, ушибы головы и туловища.

58-летний погибший был отцом двоих детей и дедушкой трех внуков. Его дочь опубликовала обращение в социальных сетях, где попросила о помощи адвокатов и призвала свидетелей трагедии отозваться.

Она также опубликовала его фото.

— Отец не имел маму, “связанную с прокуратурой”, или папу “мясного магната”, но у него было сердце, — так подписала снимок девушка.

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Что известно о виновнике смертельного ДТП

Виновником аварии на Одесской в ​​Харькове оказался местный житель – Николай Харьковский 2005 года рождения.

Он сильно не травмировался в результате ДТП. Ему оказали помощь амбулаторно, после чего он ушел из больницы.

У парня неоднократно были проблемы с законом. В 2019 году во время конфликта он выстрелил в женщину в супермаркете, а затем направил пистолет на ее сына. В социальных сетях Николая Харьковского было много видеозаписей с ночными поездками по городу.

Парень даже похвастался видео, где использовал нецензурную лексику во время разговора с патрульным. Сейчас на его странице – ни одного фото и видео.

В сентябре на 16-летнего Николая составили два административных протокола за нарушение правил дорожного движения и правил управления транспортным средством. У него нет водительского удостоверения. Тогда он был за рулем другой иномарки – Dodge.

Как пишут местные СМИ, Infiniti несовершеннолетний недавно получил в подарок от родителей.

Они разведены, отец парня продает мясо на местном рынке, а мать раньше была на работе Австралии и финансово обеспечивала сына. Где она находится сейчас – неизвестно.

В полиции выяснили, что автомобиль Infiniti зарегистрирован на мать парня.

Местный блоггер рассказала, что переписывалась с Николаем Харьковским. Тот хвастался перед девушкой тем, что ездит на красный свет и уже побил ряд авто, ведь может позволить себе решить любой вопрос за деньги.

Как отреагировали в полиции и инцидент

Правоохранители открыли уголовное производство против парня по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Николаю Харьковскому грозит до восьми лет заключения.

Сейчас парень находится в следственном изоляторе. 28 октября ему планируют избрать меру пресечения. Полиция будет настаивать на содержании под стражей.

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