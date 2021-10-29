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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Киеве 30 октября ограничат работу метро: какие станции закроют

В Киеве 30 октября ограничат работу метро: какие станции закроют

30 октября в Киеве на время будут закрыты несколько станций метро из-за проведения футбольного матча.

В 17:00 на НСК Олимпийский встретятся донецкий Шахтер и черниговская Десна в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Перед началом игры станция метро Олимпийская может быть закрыта на вход.

После завершения матча Шахтер – Десна на вход закроют станции метро, ​​расположенные возле стадиона:

  • Олимпийская;
  • Дворец спорта;
  • Льва Толстого.

Такие меры администрация Киевского метрополитена принимает для безопасности пассажиров, ведь после матча возможны большие скопления пассажиров и теснота на платформах.

Сотрудники метрополитена просят не забывать о соблюдении масочного режима и безопасной дистанции.

Как будет работать метро с 1 ноября

Уже с понедельника, 1 ноября, в Киеве начинает действовать строгий карантин. Воспользоваться метро можно будет только при наличии сертификата о вакцинации (желтого или зеленого), отрицательного результата теста на Covid-19 или справки об выздоровлении.

Это правило не касается пассажиров, которым еще не исполнилось 18 лет.

Полный список ограничений, действующих в Киеве с ноября, смотрите в материале.

Источник: КГГА

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