30 октября в Киеве на время будут закрыты несколько станций метро из-за проведения футбольного матча.

В 17:00 на НСК Олимпийский встретятся донецкий Шахтер и черниговская Десна в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Перед началом игры станция метро Олимпийская может быть закрыта на вход.

После завершения матча Шахтер – Десна на вход закроют станции метро, ​​расположенные возле стадиона:

Олимпийская;

Дворец спорта;

Льва Толстого.

Такие меры администрация Киевского метрополитена принимает для безопасности пассажиров, ведь после матча возможны большие скопления пассажиров и теснота на платформах.

Сотрудники метрополитена просят не забывать о соблюдении масочного режима и безопасной дистанции.

Как будет работать метро с 1 ноября

Уже с понедельника, 1 ноября, в Киеве начинает действовать строгий карантин. Воспользоваться метро можно будет только при наличии сертификата о вакцинации (желтого или зеленого), отрицательного результата теста на Covid-19 или справки об выздоровлении.

Это правило не касается пассажиров, которым еще не исполнилось 18 лет.

Полный список ограничений, действующих в Киеве с ноября, смотрите в материале.