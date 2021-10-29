30 октября в Киеве на время будут закрыты несколько станций метро из-за проведения футбольного матча.
В 17:00 на НСК Олимпийский встретятся донецкий Шахтер и черниговская Десна в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Перед началом игры станция метро Олимпийская может быть закрыта на вход.
После завершения матча Шахтер – Десна на вход закроют станции метро, расположенные возле стадиона:
- Олимпийская;
- Дворец спорта;
- Льва Толстого.
Такие меры администрация Киевского метрополитена принимает для безопасности пассажиров, ведь после матча возможны большие скопления пассажиров и теснота на платформах.
Сотрудники метрополитена просят не забывать о соблюдении масочного режима и безопасной дистанции.
Как будет работать метро с 1 ноября
Уже с понедельника, 1 ноября, в Киеве начинает действовать строгий карантин. Воспользоваться метро можно будет только при наличии сертификата о вакцинации (желтого или зеленого), отрицательного результата теста на Covid-19 или справки об выздоровлении.
Это правило не касается пассажиров, которым еще не исполнилось 18 лет.
Полный список ограничений, действующих в Киеве с ноября, смотрите в материале.