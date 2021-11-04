Без Московської та Народного ополчення: у Києві перейменували 12 вулиць

У Києві перейменували 12 вулиць та дали назви чотирьом об’єктам топоніміки. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада. Обговорення щодо нових назв відбувалися на порталі територіальної громади Києва.

У Святошинському районі перейменували такі вулиці:

вулиця Миколи Кузнєцова – вулиця Олеся Бабія;

вулиця Костюка – вулиця Професора Ейхельмана;

вулиця Павленка – вулиця Христини Сушко;

провулок Павленка – провулок Мовчунівський.

У Дарницькому районі столиці вулицю Малоземельну перейменували на вулицю Алімпія Галика.

У Дніпровському районі Києва міська рада підтримала рішення перейменувати вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича.

У Солом’янському районі:

вулиця Народного ополчення – вулиця Святослава Хороброго;

вулиця Молодогвардійська – вулиця Володимира Сікевича;

вулиця Петра Заломова – вулиця Феофіла Яновського;

вулиця Московська – вулиця Григорія Гуляницького (селище Жуляни).

Вулиця Малоземельна у Дарницькому районі тепер стане вулицею Алімпія Галика.

У Шевченківському районі змінили назви таких вулиць:

вулиця Цулукідзе – вулиця Наталі Забіли;

провулок Невський – провулок Нивський.

Також у столиці дали назви чотирьом об’єктам. Площу у Солом’янському районі, яка розташована на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя, назвали Відрадна.

Сквер, що на розрізі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік (Подільський район), отримав назву на честь Василя Співака.

Площу біля станції метро Кловська назвали Кловська. Проїзд від вулиці Професора Підвисоцького до ЖК Новопечерські Липки тепер має назву вулиця Миколи Костомарова.

У КМДА звертають увагу на те, що у зв’язку з перейменуванням вулиць документи змінювати не потрібно. Так само зберігається й виборче право громадян.

Внести зміни до документів можна лише за власним бажанням. Також можна отримати довідку про перейменування вулиці, якщо це необхідно.

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