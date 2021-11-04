В Киеве километровые пробки из-за красной зоны: как киевляне едут на работу
Киев – в пробках. С тех пор как столица в красной зоне, и в транспорте для невакцинированных действуют ограничения, город охватил транспортный хаос. Днем более-менее, а вот утром люди до работы добираются по несколько часов.
Парализованный левый берег, особенно Троещина – там километровые пробки. Стоят автомобили и троллейбусы. В такси сразу взлетели цены.
До 12.00 левый берег на подъездах к Северному мосту и станциям метро парализован. Вечером то же – но в обратную сторону.
– В такси на дорогу я обычно трачу до получаса и это стоит в районе 80-100 грн. После введения в Киеве красной зоны это начало занимать от 2 до 2,5 часа, тариф растет до 400 грн, — жалуется Алексей Горбач, местный житель.
Самая напряженная ситуация с пробками на Троещине, это самый большой спальный район Киева, в который не проложено метро, поэтому люди преимущественно привыкли добираться на работу общественным транспортом.
С 7.00 на пересечении улиц, которые ведут Северному мосту, объединяющему левый и правый берег столицы, стоят десятки автобусов и троллейбусов, такое впечатление, будто здесь собрали целое депо. В соцсетях люди публикуют кадры с километровыми пробками.
Водители коммунального транспорта говорят, что дорога занимает несколько часов, потому что на полосу общественного транспорта выезжают легковые автомобили.
В час пик на дорогах дежурят правоохранители. Впрочем, полицейские признаются — хоть и штрафуют, нарушителей меньше не становится.
Напомним, с 1 ноября в Киеве действуют ограничения красной зоны. Воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии сертификата о вакцинации (подойдет одна и две дозы), отрицательного результата теста на коронавирус или справки о выздоровлении.
В кафе, кино, спортзалы, ТРЦ и так далее можно попасть только при наличии зеленого Covid-сертификата, или теста, или справки об выздоровлении.
Детальнее об ограничениях красной зоны карантина, действующих в Киеве, читайте в материале.