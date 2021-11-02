У квартирах киян з кранів почала текти чорна вода з піском

В некоторых квартирах Киева из кранов начала течь вода черного цвета. Соответствующий снимок из своего дома опубликовала ведущая ICTV Анна Ахава Тесленко.

Она отметила, что в квартире включили горячую воду. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы на улице Рижской.

На видеозаписи видно, как из крана течет вода черного цвета, а на поверхности ванной оседает черный песок.

— Горяченькую дали. На кухне боюсь открывать, – написала Тесленко.

Недавно в Киеве начался отопительный сезон. С субботы, 23 октября, в квартиры киевлян начали подавать тепло. Руководитель отдела эксплуатации тепловых сетей КП Киевтеплоэнерго Александр Пелипишин сообщил, что дома будут подключать к отоплению постепенно в течение недели.

В то же время, администрация Коммунального предприятия Киевтеплоэнерго заверила, что в этом отопительном сезоне тарифы не увеличатся. Стоимость гигакалории тепла обойдется жителям столицы в 1654,41 грн.

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