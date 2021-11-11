Ледокол Ноосфера в Украине: как он поможет покорить Антарктиду

7 июля 2021 года Кабинет министров Украины выделил средства для украинских полярников на приобретение судна. А помогла нам в этом Великобритания, которая продала ледокол Джеймс Кларк Росс за $5 млн, что вдвое дешевле начальной цены.

Теперь под украинским флагом судно называется Ноосфера. Символично, но именно на нем первая украинская антарктическая экспедиция добралась до станции Академик Вернадский в 1996 году.

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Когда этот ледокол был спущен на воду в 1990 году, он был лучшим в мире научно-исследовательским судном. Сейчас остается в двадцатке лидеров. В частности, благодаря возможности заглянуть прямо в глубину океана.

Судно может идти со скоростью 2 морских узла (около 4 км/ч) через ровное ледовое поле толщиной 1 метр. Максимальное ледовое препятствие на его пути может достигать 4 метров. Максимальная скорость судна – 14 узлов, водоизмещение — почти 6 тыс. тонн, длина — около 100 метров.

В ледоколах Ноосферы есть различные лаборатории, где украинские ученые могут изучать климат едва ли не всей планеты. На борту могут одновременно работать до 50 исследователей и 27 членов экипажа.

– Кроме бурения, нам доступны все другие виды исследований. Это значит, что у нас будут именно комплексные экспедиции, где одновременно будут работать гидробиологическая группа, гидрофизики, которые занимаются морскими течениями, и метеорологи-климатологи, — рассказывает директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Также судно имеет очень мощный двигатель. Только его одного достаточно, чтобы обеспечить электричеством 25-этажный дом.

Ледокол Ноосфера – это не просто вездеходный транспорт в экстремальных условиях, это основной инструмент в исследовании океана и Антарктики.