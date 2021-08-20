Национальный антарктический научный центр и учреждение Исследования и инновации Великобритании подписали акт о покупке Украиной ледокола James Clark Ross.

В начале осени судно под украинским флагом прибудет в Одессу из Дании, где сейчас находится.

– Для Украины приобретение James Clark Ross открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет у Украины не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. С этим судном у Украины есть амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике, – объясняет директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По его словам, James Clark Ross для антарктического научного центра имеет особую ценность, ведь именно он привез первую украинскую антарктическую экспедицию на бывшую британскую станцию Фарадей, которая 6 февраля 1996 года стала украинской станцией Академик Вернадский.

За последние 30 лет ледокол James Clark Ross был мировой исследовательской платформой для биологических, океанографических и геофизических исследований.

– Исследовательским судном James Clark Ross восхищались все, кто на нем работал. Этот ледокол позволил ученым из Великобритании и других стран сделать много открытий, чтобы лучше понять мир, который быстро меняется, – рассказывает директор Британской антарктической службы профессор Дэйм Джейн Фрэнсис.

Она признается: британцы будут скучать за этим судном, но радуются, что коллеги-исследователи из Украины будут использовать его для проведения важных научных исследований.

Украина приобрела легендарный британский ледокол James Clark Ross / 8 фотографий

Что известно о ледоколе James Clark Ross

James Clark Ross построила компания Swan Hunter Shipbuilders.

В церемонии торжественного спуска на воду в 1990 году приняла участие королева Великобритании.

Судно приняло участие в первом международном исследовании по оценке запасов криля в атлантической части Южного океана (полученные данные до этого времени используются в моделях оценки криля).

На судне применялись различные технологии отбора донных отложений в таких местах, где это раньше было невозможно.

Исследование поверхности в Арктике на James Clark Ross дало новые данные о масштабах и влиянии изменения климата об этом полярном регионе, где окружающая среда меняется быстрее всего на планете.

О собственном ледоколе полярники 25-й Украинской антарктической экспедиции попросили президента Украины Владимира Зеленского 6 февраля. Тогда глава государства позвонил учеными с помощью видеосвязи, чтобы поздравить с 25-летием антарктической станции Академик Вернадский.

7 июля Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Ледокол, помимо прочего, решит также логистические проблемы на станции Академик Вернадский, поскольку пока Украина фрахтует иностранные суда, чтобы доставлять годовые и сезонные экспедиции, а также грузы.

Сейчас на станции Академик Вернадский работает уже 26-я Украинская антарктическая экспедиция.

Источник: Национальный антарктический научный центр

Фото: British Antarctic Survey