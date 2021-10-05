Ледокол James Clark Ross (Джеймс Кларк Рос) прибыл в Одессу – фото и видео

5 октября приобретенный Украиной легендарный британский ледокол James Clark Ross вошел в Одесский порт. Сейчас буксиры швартуют судно к 19-му причалу.
В Одессу судно прибыло из Дании.
Документы о покупке ледокола Национальный антарктический научный центр и Исследования и инновации Великобритании подписали 19 августа.
Сразу после этого в Украине объявили конкурс на лучшее название для ледокола. Предложения собирали до 29 августа включительно.
Лучшие три идеи обещали отметить наборами открыток с фотографиями к 25-летию станции Академик Вернадский.
Торжественная церемония переименования судна состоится в ближайшее время.
О собственном ледоколе полярники 25-й Украинской антарктической экспедиции попросили президента Украины Владимира Зеленского 6 февраля. Тогда глава государства позвонил ученым с помощью видеосвязи, чтобы поздравить с 25-летием антарктической станции Академик Вернадский.
7 июля Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.
14 июля это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады.
Приобрели ледокол James Clark Ross за $5 млн.
Благодаря ледоколу Украина начнет исследовать Южный океан. Решить он должен и логистические проблемы на станции Академик Вернадский, поскольку пока страна фрахтует иностранные суда, чтобы доставлять годовые и сезонные экспедиции, а также грузы.
Фото: Александр Заклецкий, Вячеслав Марченко