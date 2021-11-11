Криголам Ноосфера в Україні: як він допоможе підкорити Антарктиду

7 липня 2021 року Кабінет міністрів України виділив кошти для українських полярників на придбання судна. А допомогла нам у цьому Велика Британія, яка продала криголам Джеймс Кларк Росс за $5 млн, що вдвічі дешевше за початкову ціну.

Тепер же під українським прапором судно називається Ноосфера. Символічно, але саме на ньому перша українська антарктична експедиція дісталася станції Академік Вернадський у 1996 році.

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Коли цей криголам спустили на воду у 1990 році, він був найкращим у світі науково-дослідним судном. Зараз лишається у двадцятці лідерів. Зокрема, завдяки можливості зазирнути прямо в глибину океану.

Судно може йти зі швидкістю 2 морських вузли (майже 4 км/год) через рівне льодове поле товщиною 1 метр. Максимальна льодова перешкода на його шляху може сягати 4 метри. Максимальна швидкість судна – 14 вузлів, водозаміщення – майже 6 тис. тонн, довжина – близько 100 метрів.

У криголамі Ноосфера є різноманітні лабораторії, де українські науковці можуть вивчати клімат ледь не усієї планети. На борту можуть одночасно працювати до 50 вчених та 27 членів екіпажу.

– Крім буріння, нам доступні всі інші види досліджень. Це означає, що в нас будуть саме комплексні експедиції, де одночасно працюватимуть гідробіологічна група, гідрофізики, які займаються морськими течіями, та метеорологи-кліматологи, – розповідає директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Також судно має дуже потужний двигун. Лише його одного достатньо, щоб забезпечити електрикою 25-поверховий будинок.

Криголам Ноосфера – це не просто всюдихідний транспорт в екстремальних умовах, це основний інструмент у дослідженні океану та Антарктики.