СБУ разоблачила хакеров ФСБ, совершивших более 5 тыс. атак в Украине

Служба безопасности установила хакеров группировки Armagedon, совершивших более 5 тыс. атак на государственные органы Украины.

Злоумышленниками оказались сотрудники так называемой ФСБ Крыма и бывшие граждане Украины, предавшие государство и перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова Крым в 2014 году.

Хакеры использовали вирусные программы ФСБ и средства анонимизации, однако СБУ удалось перехватить их разговоры, найти доказательства причастности к атакам и установить личности.

Один из них – Черных Николай Сергеевич, “начальник отдела четвертого направления управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю”. Также СБУ установила личность его заместителя, это Склянко Александр Николаевич.

Среди других хакеров: Старченко Антон Александрович, Мирошниченеко Александр Валерьевич, Сушенок Олег Александрович.

Хакерская группа Armagedon работает на ФСБ Российской Федерации. Эту деятельность контролирует 8-й Центр ФСБ РФ из Москвы.

Злоумышленники начали работу с 2014 года. За этот период они атаковали тысячи правительственных систем.

Основные цели хакеров: блокирование информационных систем, контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения, хищение информации с ограниченным доступом, проведение акций информационно-психологического влияния.

Пятерым участникам хакерской группировки сообщено о подозрении по факту государственной измены (ст. 111 УКУ).

Сейчас правоохранители проводят следственные действия по привлечению сотрудников ФСБ РФ к ответственности по ст. 114 (шпионаж), ст. 361 (вмешательство в работу электронно-вычислительных машин), ст. 361-1 (создание, распространение или сбыт вредоносных программных или технических средств).

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