Антитерористичний центр СБУ провів навчання у столиці. На території національного комплексу Експоцентр України силовики відпрацювали протидію терактам.

За сценарієм, умовні терористи потрапили на міжнародний форум і захопили його учасників у заручники. Серед заручників, зокрема, високопосадовець, який приїхав як гість з іноземної держави.

У результаті бійці вирішили негайно створити оперативний штаб, розпочали переговори з умовними терористами. Після цього ухвалили рішення провести силову фазу.

Під час тактико-спеціальних навчань вдалося звільнити заручників, а терористів – знешкодити. Операція пройшла успішно, у ній взяли участь підрозділи СБУ, Управління державної охорони, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ та представники органів державної влади.

– Тероризм – це явище, боротьба з яким постійно потребує нових превентивних підходів. Ми вдосконалюємо практичні знання, вміння та навички, робимо висновки, щоб готувати рекомендації для всіх суб’єктів боротьби з тероризмом, – заявив Юрій Малашко – виконувач обов’язків Антитерористичного центру СБУ.

З терористами і заручниками: СБУ відпрацювала протидію терактам у Києві / 3 фотографии

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