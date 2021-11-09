Следили полгода: контрразведка СБУ задержала двух шпионов в Харькове

В Харькове контрразведка СБУ задержала двух шпионов, которые пытались похитить секретные военные разработки.

За действиями гражданина одной из стран Средней Азии и завербованного им украинца Служба безопасности следила полгода.

Задержали их во время передачи документов с грифом секретности.

Контрразведчики установили, что иностранный гражданин длительное время находился в Украине. Мужчина целенаправленно пытался получить тайные сведения в сфере материаловедения, которые имеют военное назначение.

Для этого устанавливал контакты с отечественными специалистами. Украинца к конфиденциальному сотрудничеству привлек благодаря денежному вознаграждению.

– Похищение таких секретов позволяет другим странам, уже имея отдельные разработки, изготавливать тот или иной продукт. Таким образом, похищая документы, они получают полный технологический цикл, – объясняет начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

На какую именно страну работали сообщники, в СБУ не уточняют. Однако на опубликованных спецслужбой фото есть удостоверение одного из задержанных с пометкой Китайско-украинский центр.

Во время обысков правоохранители изъяли у них средства связи, компьютерную технику, флеш-накопители, документы и другие материалы.

Их исследуют на наличие дополнительных доказательств и обстоятельств противоправной деятельности фигурантов.

Пока же иностранцу объявлено подозрение по статье Шпионаж, украинцу – по статье Государственная измена.

Залог для первого оценили в сумму 20 млн грн, для второго – в 1 млн грн. В настоящее время фигуранты находятся в следственном изоляторе.

За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Фото: СБУ

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