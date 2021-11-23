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Факты / Украина

Из США прибыли патрульные катера Island для ВМС Украины

Юлия Соколова редактор ленты
катери Island

Во вторник, 23 ноября, в Украину прибыли еще два американских патрульных катера типа Island. Их передадут Военно-морским силам Украины.

Как сообщили в пресс-службе ВМС Вооруженных сил Украины, сегодня патрульные катера на борту грузового судна Ocean Grand вошли в территориальные воды нашего государства.

В Украине патрульным катерам уже дали названия: Фастов и Сумы.

В дальнейшем в сопровождении кораблей ВМС Украины катера доставят в Одесский морской торговый порт. Они пройдут таможенный контроль и будут отбуксированы в места базирования.

В скором времени на катерах поднимут Военно-морской флаг Украины, после чего под командованием украинских военнослужащих они будут охранять безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.

Как отметили в пресс-службе ВМС, катера передали в рамках материально-технической помощи Украине со стороны США, которая продолжается с 2014 года. Эта помощь является вкладом Вашингтона в усиление морской безопасности нашего государства.

Получение двух новых катеров типа Island поможет ВМС Украины повысить совместимость с флотами государств-членов НАТО.

– Предоставляя помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищает демократические ценности и трансатлантическую безопасность, — подчеркнул командующий ВМС Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа, комментируя получение катеров.

катери Island
катери Island
катери Island
катери Island
катери Island
катери Island
Из США прибыли патрульные катера Island для ВМС Украины / 4 фотографии

В пресс-службе уточнили, что недавно в США состоялся выпуск украинских моряков после курса специальной подготовки для службы на катерах Island.

Следует отметить, что суда Фастов и Сумы – не первые катера Island, которые США передали Украине.

Это быстроходные патрульные катера, используемые Береговой охраной США. Они предназначены для патрулирования в прибрежных водах, а также для поисково-спасательных операций.

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