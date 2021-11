В Черное море вошло судно США Ocean Grand с катерами для Украины

В акваторию Черного моря вошел американский сухогруз Ocean Grand, на борту которого находятся два патрульных катера, которые он транспортирует для Воореженных сил Украины.

Согласно данным сайта отслеживания кораблей Marine Traffic, а также страницы, отслеживающей передвижение судов через Босфорский пролив, американское судно вошло в Черное море около 12 часов дня.

Оно движется в Одессу из Балтимора и перевозит катера типа Island, которые США передали в рамках поддержки Украины.

Part of the @MSCSealift Maritime Security Program, @usoceanllc‘s U.S. flag general cargo ship Ocean Grand transited Bosphorus towards the Black Sea en route from Baltimore to Odesa carrying two @uscoastguard cutters transferred from United States to Ukraine. @egetulca 10:00Z pic.twitter.com/sn8ruwGh7z

