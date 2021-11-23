У вівторок, 23 листопада, до України прибули ще два американські патрульні катери типу Island. Їх передадуть Військово-морським силам України.

Як поінформували в прес-службі ВМС Збройних сил України, сьогодні катери на борту вантажного судна Ocean Grand увійшли до територіальних вод нашої держави. Вони прибули з міста Балтимор (штат Меріленд, США).

В Україні патрульним катерам вже дали назви: Фастів та Суми.

Надалі в супроводі кораблів ВМС України катери доставлять до морського торгівельного порту Одеси. Вони пройдуть митний контроль та будуть відбуксировані до місць базування.

Незабаром на катерах піднімуть Військово-морський прапор України, після чого під командуванням українських військовослужбовців вони охоронятимуть безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Як зазначили в прес-службі ВМС, катери передали в рамках матеріально-технічної допомоги Україні з боку США, яка триває з 2014 року. Ця допомога є внеском Вашингтона в посилення морської безпеки нашої держави.

Отримання двох нових катерів типу Island допоможе ВМС України підвищити сумісність із флотами держав-членів НАТО.

– Надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищають демократичні цінності та трансатлантичну безпеку, – наголосив командувач ВМС України, контр-адмірал Олексій Неїжпапа, коментуючи отримання катерів.

Із США прибули патрульні катери Island для ВМС України / 4 фотографии

У прес-службі уточнили, що нещодавно в США відбувся випуск українських моряків після курсу спеціальної підготовки для служби на катерах Island.

Варто зазначити, що судна Фастів та Суми – не перші катери Island, які США передали Україні.

Це швидкохідні патрульні катери, які використовуються Береговою охороною США. Вони призначені для патрулювання в прибережних водах, а також для пошуково-рятувальних операцій.

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Джерело: ВМС ЗС України

Фото: ВМС ЗС України