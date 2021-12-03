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Факты / Украина

Кучма выразил соболезнования по поводу смерти артиста Марьяна Гаденко

Мария Степанюк редактор ленты
Леонід Кучма та Мар'ян Гаденко

Второй президент Украины Леонид Кучма выразил соболезнования по поводу смерти народного артиста Украины Марьяна Гаденко. Композитор и певец умер 3 декабря в возрасте 66 лет.

— Трудно поверить в то, что Марьяна Гаденко больше с нами нет. Марьян Ильич ушел из жизни тогда, когда нам всем так нужны были положительные эмоции. В его большом и добром сердце было место для всех, кто знал Марьяна Гаденко – выдающегося певца и композитора, прекрасного мужа, отца, деда, настоящего и искреннего друга, — рассказал Кучма.

По словам второго президента Украины, Гаденко без остатка отдавал себя другим – зрителям, коллегам, воспитанникам.

— За каждым праздником, который создавал Марьян Ильич, стоял огромный и кропотливый труд. Его творчество и активная жизненная позиция несли радость и вдохновение. С теплом вспоминаю, сколько раз имел честь стоя аплодировать Марьяну Гаденко – и как исполнителю, и как организатору многочисленных концертов, таких ярких и профессиональных. Сколько бы он еще мог сделать для Украины!, — подчеркнул он.

Леонид Кучма также выразил глубокие соболезнования родным и близким Марьяна Гаденко.

Смерть Марьяна Гаденко

Композитор-песенник и народный артист Украины Марьян Гаденко умер в возрасте 66 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

В своем наследии имеет семь аудиоальбомов и компакт-дисков. Последний посвящен памяти сына Владимира, трагически погибшего 13 мая 2007 года.

Источник: Дарка Олифер

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