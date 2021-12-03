Кучма выразил соболезнования по поводу смерти артиста Марьяна Гаденко

Второй президент Украины Леонид Кучма выразил соболезнования по поводу смерти народного артиста Украины Марьяна Гаденко. Композитор и певец умер 3 декабря в возрасте 66 лет.

— Трудно поверить в то, что Марьяна Гаденко больше с нами нет. Марьян Ильич ушел из жизни тогда, когда нам всем так нужны были положительные эмоции. В его большом и добром сердце было место для всех, кто знал Марьяна Гаденко – выдающегося певца и композитора, прекрасного мужа, отца, деда, настоящего и искреннего друга, — рассказал Кучма.

По словам второго президента Украины, Гаденко без остатка отдавал себя другим – зрителям, коллегам, воспитанникам.

— За каждым праздником, который создавал Марьян Ильич, стоял огромный и кропотливый труд. Его творчество и активная жизненная позиция несли радость и вдохновение. С теплом вспоминаю, сколько раз имел честь стоя аплодировать Марьяну Гаденко – и как исполнителю, и как организатору многочисленных концертов, таких ярких и профессиональных. Сколько бы он еще мог сделать для Украины!, — подчеркнул он.

Леонид Кучма также выразил глубокие соболезнования родным и близким Марьяна Гаденко.

Смерть Марьяна Гаденко

Композитор-песенник и народный артист Украины Марьян Гаденко умер в возрасте 66 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

В своем наследии имеет семь аудиоальбомов и компакт-дисков. Последний посвящен памяти сына Владимира, трагически погибшего 13 мая 2007 года.

Источник: Дарка Олифер