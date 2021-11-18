ВСУ продолжат применение Bayraktar для сдерживания российской агрессии – Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и генеральный директор турецкой компании Вaykar Makina Халюк Байрактар ​​во время встречи обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации в ВСУ.

– Ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2 доказали свою эффективность, в частности, в районе проведения Операции объединенных сил. Поэтому мы продолжаем наращивать тактику и методику их боевого применения для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины, – подчеркнул он.

Залужный также поблагодарил Байрактара за поддержку ВСУ и открытость к сотрудничеству.

– Мы говорили на одном языке, ведь у нас есть общее видение потенциала развития и применения беспилотной авиации, – сказал главнокомандующий ВСУ.

По его словам, компания планирует продолжить производство беспилотников последнего поколения Akinci, на которое устанавливаются украинские двигатели.

Вaykar Makina также работает над строительством совместного учебно-испытательного центра по обслуживанию, ремонту и модернизации беспилотников.

Кроме того, планируется обучение персонала по эксплуатации Bayraktar, что предусмотрено меморандумом, заключенным Украиной и Турцией 29 сентября 2021 года.

1 ноября ВСУ впервые применили беспилотный ударный комплекс Bayraktar – в ответ на обстрелы пророссийских боевиков в районе Гранитного, где погиб украинский военный.

Оккупанты били из гаубиц запрещенного 122-го калибра. По одной из них и ударил Bayraktar. Даже не боевой ракетой, а специальной, кумулятивной, как последнее предупреждение.

Фото: Валерій Залужний