Туреччина продасть Україні ще понад 20 комплексів Bayraktar – Bloomberg

Україна може отримати від Туреччини ще понад 20 безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

Про це пише американське видання Bloomberg. Журналісти поспілкувалися з власними джерелами в уряді Туреччини та у компанії Baykar, яка виготовляє зброю.

– Замовлення на ще щонайменше два десятки дронів триває, повідомили люди, попросивши не називати їх через чутливість теми.

Також журналісти з’ясували, що Туреччина продала Україні значно більше безпілотників Bayraktar, ніж повідомлялося раніше, і планується укласти нові угоди.

За словами високопоставленого турецького чиновника, на стадії розробки наразі й інші угоди між Україною та Туреччиною. Зокрема йдеться про спільне виробництво ракет-носіїв, подібних до українських Зеніт-2.

Чиновник заявив, що співпраця з Києвом дозволяє Анкарі впливати на Москву. Також автори матеріалу відзначили, що президент України Володимир Зеленський після вступу на посаду провів щонайменше п’ять зустрічей з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна планує закупити ще одну партію комплексів Bayraktar.

За його словами, це відбудеться у 2022 році. Безпілотники виготовлять у Туреччині, але вони будуть українськими.

Українські військові вперше застосували Bayraktar на Донбасі наприкінці жовтня. Їх використали для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла село Гранітне.

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