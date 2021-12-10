Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря – ВМС Украины

Российская Федерация продолжает провокации против Украины. По состоянию на пятницу, 10 декабря, Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

РФ разместила навигационные предупреждения об ограничении движения судов в определенных районах. Причина — якобы проведение артиллерийских стрельб недалеко от городов Мариуполь, Бердянск и Геническ.

В ВМС отмечают, что подобные действия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений неподалеку от пунктов базирования ВМС Украины и гражданских портов – это открытая провокация.

— Подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее “озеро”, — говорится в сообщении.

Недавно ФСБ России распространили фейк о судне Донбасс ВМС Украины. Они написали, что украинское судно движется в сторону Керченского пролива и на требования изменить курс не отвечает.

Информацию россиян опровергла пресс-служба Операции объединенных сил и министр обороны Алексей Резников. В штабе ООС отметили, что корабль не заходил в чувствительные зоны, а выполняет задачи в своих территориальных водах.

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