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Факти / Україна

Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря – ВМС України

Людмила Богданова редакторка стрічки
патрульный корабель OPV Trent

Російська Федерація продовжує провокації проти України. Станом на п’ятницю, 10 грудня, Росія перекрила близько 70% акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил України.

РФ розмістила навігаційні попередження про обмеження пересування суден у визначених районах. Причина – нібито проведення артилерійських стрільб неподалік міст Маріуполь, Бердянськ та Генічеськ.

У ВМС наголошують, що подібні дії відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі.  Оголошення навігаційних попереджень неподалік від пунктів базування ВМС  України та цивільних портів – це відкрита провокація.

– Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє “озеро”, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно ФСБ Росії поширили фейк про корабель Донбас ВМС України. Вони написали, нібито українське судно рухається у бік Керченської протоки і на вимоги змінити курс не відповідає.

Інформацію росіян спростувала прес-служба Операції об’єднаних сил та міністр оборони Олексій Резніков. У штабі ООС зазначили, що корабель не заходив у чутливі зони, а виконує завдання у своїх територіальних водах.

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