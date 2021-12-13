Погода на день святого Миколая, 19 грудня, має бути сніжною. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її словами, очікується, що сніг у неділю, зокрема, випаде в Києві.

Уже з наступного понеділка, 20 грудня, на жителів та гостей більшості областей України чекає похолодання – стовпчики термометрів опустяться до -2-9°.

Однак ще 14 грудня, у вівторок, температура повітря коливатиметься від -2° до +3°. Вітер – переважно північний, помірний.

На Закарпатті цього дня передбачається сонячна погода, а також місцями невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки чи вологої щільної хмарності.

У високогір’ї Карпат є висока небезпека сходження лавин.

У Києві 14 грудня – незначні опади, підвищена вологість повітря та хмарність. Стовпчики термометрів покажуть від -1° до +2°.

До Нового року 2022 не слід очікувати стійкого снігового покриву, оскільки температура повітря в грудні буде переважно у межах норми або навіть вище, зазначає завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Її колега, завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, стверджує, що що найточніший прогноз, якою буде погода на Новий рік, зможемо довідатися за три дні до його настання.

Джерело: Наталка Діденко