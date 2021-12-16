Страны-члены НАТО пока не имеют единой позиции по оказанию военной помощи Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Так украинский лидер прокомментировал информацию, что два члена Альянса – Германия и Нидерланды – заблокировали возможность поставок нашему государству оружия через НАТО.

По словам Зеленского, он подробно обсудил сегодня этот вопрос со Столтенбергом.

– Как вы понимаете, объединенной позиции по вступлению Украины в НАТО среди 30 государств (членов Альянса — Ред.) пока нет, но большинство стран нас поддерживают. И так же нет объединенной позиции среди государств по военной помощи. Особенно в таких контрактах (о поставках Украине оружия, – Ред.), – подчеркнул Зеленский.

В то же время, он заверил, что чувствует полную поддержку Столтенберга в этом вопросе.

– Мы находим другие шаги для решения этих вопросов, – добавил президент Украины.

В то же время, Столтенберг прямо не прокомментировал информацию о блокировке поставок оружия. В то же время, он отметил, что Агентство закупок НАТО помогает закупать определенные виды вооружения и оборудования для Украины (например, системы борьбы с беспилотниками, военную форму).

Кроме того, закупки проходят по двусторонним договоренностям со странами-членами Альянса.

Недавно немецкое издание Bild опубликовало информацию, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокировала поставки Украине вооружения в рамках НАТО. По данным СМИ, это происходило с мая 2021 года.

В публикации утверждалось, что Берлин пытался помешать другим членам НАТО продавать оружие Украине. По информации журналистов, на сторону Германии встали и Нидерланды.

На ситуацию отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, наше государство и Германия могут решить проблему блокировки покупки оружия во время переговоров.