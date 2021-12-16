Країни-члени НАТО наразі не мають єдиної позиції щодо надання військової допомоги Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Так, український лідер прокоментував інформацію, що двоє членів Альянсу – Німеччина та Нідерланди – заблокували можливість поставок нашій державі зброї через НАТО.

За словами Зеленського, він детально обговорив сьогодні це питання зі Столтенбергом.

– Як ви розумієте, об’єднаної позиції щодо вступу України до НАТО серед 30 держав (членів Альянсу, – Ред.) поки що немає, але більшість країн нас підтримують. І так само немає об’єднаної позиції серед держав щодо військової допомоги. Особливо в таких контрактах (про поставки Україні зброї, – Ред.), – наголосив Зеленський.

Водночас він запевнив, що відчуває повну підтримку Столтенберга в цьому питанні.

– Ми знаходимо інші кроки для вирішення цих питань, – додав президент України.

Водночас Столтенберг прямо не прокоментував інформацію про блокування поставок зброї. Водночас він зазначив, що Агенція закупівель НАТО допомагає закуповувати певні види озброєння та обладнання для України (наприклад, системи боротьби з безпілотниками, військову форму).

Крім того, закупівлі відбуваються за двосторонніми домовленостями з країнами-членами Альянсу.

Нещодавно німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель блокувала постачання Україні озброєння в межах НАТО. За даними ЗМІ, це відбувалося з травня 2021 року.

У публікації стверджувалося, що Берлін намагався перешкодити іншим членам НАТО продавати зброю Україні. За інформацією журналістів, на бік Німеччини стали і Нідерланди.

На ситуацію відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, наша держава та Німеччина можуть вирішити проблему блокування купівлі зброї під час перемовин.