24 декабря в Украине прогнозируется потепление и снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Несмотря на то, что ночью, в частности на Востоке, морозы достигали -20°, в Украину все-таки идет изменение погоды в сторону потепления.

– Снег над Польшей уже в сегодня будет нашим. Так что рассчитывайте в пятницу на потепление и снег! – подчеркнула Наталья Диденко.

Тем временем Укргидрометцентр объявил в Украине на 24 декабря первый уровень опасности.

– 24 декабря на дорогах страны – гололедица. Днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западной части – гололед. В Карпатах – значительный снег, порывы ветра до 20-25 м/с, метели, – перечисляют прогнозируемые риски в Укргидрометцентре.

Таким образом в учреждении отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Вместе с тем, украинские синоптики настойчиво советуют украинцам воздержаться от походов на высокогорье 24-25 декабря, поскольку там в связи со снегопадами и метелями ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

Так, 24 декабря особенно опасно будет на высокогорье Ивано-Франковской, в средногорье Львовской областей, а 24-25 декабря – на высокогорье Закарпатской области.

Согласно прогнозу погоды на выходные 25-27 декабря на Рождество в субботу ожидается оттепель, однако уже в воскресенье, 26 декабря, столбики термометров должны снова опуститься ниже нуля.