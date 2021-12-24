24 грудня в Україні прогнозується потепління та сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Попри те, що вночі, зокрема на Сході, морози сягали -20°, до України таки йде зміна погоди в бік потепління.

– Сніг над Польщею вже в сьогодні буде нашим. Тож розраховуйте в п‘ятницю на потепління і сніг! – наголосила Наталка Діденко.

Тим часом Укргідрометцентр оголосив в Україні на 24 грудня перший рівень небезпечності.

– 24 грудня на дорогах країни – ожеледиця. Удень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині – ожеледь. У Карпатах – значний сніг, пориви вітру до 20-25 м/с, хуртовини, – перераховують прогнозовані ризики в Укргідрометцентрі.

Таким чином в установі наголошують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Разом із тим, українські синоптики наполегливо радять українцям утриматись від походів на високогір’я 24-25 грудня, оскільки там у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

Так, 24 грудня особливо небезпечно буде на високогір’ї Івано-Франківської, у середногiр’ї Львівської областей, а 24-25 грудня – на високогір’ї Закарпатської області.

За прогнозом погоди на вихідні 25-27 грудня на Різдво в суботу очікується відлига, однак вже в неділю, 26 грудня, стовпчики термометрів мають знову опуститися нижче нуля.

Джерело: Наталка Діденко, Укргідрометцентр