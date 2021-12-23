Погода в Украине на выходные 25-27 декабря, когда в Украине будут праздновать Рождество, будет преимущественно снежной.

На Рождество 25 декабря на смену сильным морозам в течение недели придет оттепель, однако уже в воскресенье, 26 декабря, столбики термометров снова опустятся ниже нуля.

А в понедельник, 27 декабря, который благодаря Рождеству в субботу также будет выходным, вместе с морозами ожидается снег и ветер до 7-12 м/с.

В субботу, 25 декабря, в Украине будет преобладать дождь со снегом.

Согласно данным Укргидрометцентра, такая погода будет на Севере, Западе и в Центре.

В северных областях дневная температура воздуха составит до +1°, в западных – до +6° (в частности в Ивано-Франковске) и до +5° – в центральных (в Виннице).

На Западе ночью температура воздуха должна быть не ниже -1°, в Центре – -3° и -4° – на Севере.

На Востоке дневной снег ночью превратится в мокрый. Теплее всего будет днем в Донецкой области – до +2°, а наиболее морозно – в Луганской и Харьковской областях – -6°.

На Юге будет солнечно в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В Запорожье и Крыму будет дождливо. В Симферополе 25 декабря даже прогнозируются рекордные +9°.

В воскресенье, 26 декабря, на Севере, Западе и в Центре на смену дождям со снегом придет солнце и вернутся морозы.

Лишь в Закарпатской, Ивано-Франковской областях прогнозируется слабый снег и днем, и ночью.

В северных областях прогнозируется дневная температура до -6° (ночью – до -8°), в западных – до -4° (ночью – до -6° во Львове и на Волыни), в центральных – тоже до -4° (ночью – до -6°).

На Востоке в воскресенье осадки прекратятся в Харьковской области, однако столбики термометров днем опустятся по сравнению с субботой вплоть до -5°. Донецк и Луганск продолжит укрывать снегом.

На Юге прогнозируются дождь со снегом и до +3° днем (в Одесской области) и до +6° ночью (в Крыму).

В понедельник, 27 декабря, дождь со снегом из южных областей распространится на Запад и принесет в Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области +4°.

Тем временем Волынская, Ровенская и Хмельницкая области будут со снегом и морозом до -3°.

Снег в этот день будет также и в Центре, на Севере (кроме Сумской области, где будет светить солнце), а на Востоке – в Донецкой области.

Наиболее холодным регионом в Центре будет Полтавская область – до -4° днем и до — 11° ночью.

На Севере таким регионом станет Сумская область – до -6° днем и до -12° ночью.

На градус теплее днем будет в соседней Харьковской области – до -5°.

На Юге наиболее тепло будет в Крыму – до +6° днем, а самая морозная ночь прогнозируется в Запорожской области – до -8°.

Самый точный прогноз, какая будет погода на Новый год, по словам заведующей отдела метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, украинцы смогут узнать за три дня до его наступления.