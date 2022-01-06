Иран отказался проводить переговоры о возмещении ущерба за уничтожение пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины (рейс PS752) 8 января 2020 года.

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752, которое обнародовано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В указанную Международную группу входят представители Украины, Канады, Швеции и Великобритании. Граждане этих стран погибли в крушении рейса PS752.

В заявлении отмечается, что почти два года тому назад вблизи Тегерана иранские военные уничтожили самолет МАУ, запустив две ракеты класса земля-воздух.

В Международной группе уточнили, что постоянно призывали Иран к переговорам о полном возмещении ущерба за катастрофу и выполнении этой страной международно-правовых обязательств.

Недавно Международная группа снова обратилась к Тегерану и предложила вступить в переговоры до 5 января 2022 года. Несмотря на то, что Иран сначала согласился на сотрудничество, впоследствии страна изменила позицию и не желает вести переговоры о возмещении.

– 27 декабря мы получили однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что он не видит необходимости вести переговоры с Международной группой. Несмотря на то, что Иран сначала согласился сотрудничать с Международной группой… сейчас он изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с нашим коллективным требованием о возмещении ущерба за сбитие PS752, — говорится в заявлении.

Его авторы напоминают, что именно на Иран возложена международно-правовая ответственность перед государствами, пострадавшими из-за крушения самолета МАУ. Однако эта страна избегает выполнения своих обязательств.

В связи с этим в Международной группе пришли к выводу, что дальнейшие попытки убедить Тегеран присоединиться к переговорам бесполезны.

– Международная группа не считает целесообразным терпеть надругательство над памятью 176 невинных жертв… Международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран вступить в переговоры напрасны, — отмечается в заявлении.

Теперь государства, входящие в состав Международной группы, сосредоточатся на решении вопроса возмещения ущерба согласно нормам международного права.

При этом они не отказываются от намерений привлечь Иран к ответственности за уничтожение самолета.

Как известно, крушение самолета МАУ в Иране произошло утром 8 января 2020 года. Самолет направлялся из Тегерана в Киев и разбился вскоре после вылета.

Установлено, что Boeing 737-800 был сбит двумя ракетами класса земля-воздух.

Погибли все 176 человек, находившиеся на борту: 167 пассажиров, а также 9 членов экипажа. Среди них было 11 украинцев. Среди погибших – также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через несколько дней власти Ирана официально признали, что самолет сбили иранские военные. В Тегеране настаивают, что это произошло случайно.

В начале июня 2021 года Иран заявил, что готов выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе украинцев. Однако в ходе переговоров возникли некоторые разногласия.

За последние два года Тегеран игнорировал официальные запросы Украины относительно информации о расследовании.