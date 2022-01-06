Іран відмовився проводити переговори щодо відшкодування збитків за збиття пасажирського літака Boeing 737-800 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України (рейс PS752) 8 січня 2020 року.

Про це йдеться в спільній заяві Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752, яка оприлюднена на сайті Міністерства закордонних справ України.

До вказаної Міжнародної групи входять представники України, Канади, Швеції та Великої Британії. Громадяни цих країн загинули в катастрофі рейсу PS752.

У заяві зазначається, що майже два роки тому поблизу Тегерана іранські військові знищили літак МАУ, запустивши дві ракети класу земля-повітря.

У Міжнародній групі уточнили, що постійно закликали Іран до переговорів щодо повного відшкодування збитків за катастрофу та виконання цією країною міжнародно-правових зобов’язань.

Нещодавно Міжнародна група знову звернулася до Тегерана та запропонувала вступити в переговори до 5 січня 2022 року. Попри те, що Іран спочатку погодився на співпрацю, згодом ця країна змінила позицію і не бажає вести перемовини щодо відшкодування.

– 27 грудня нами було отримано однозначну відповідь від Ірану, в якій зазначалось, що він не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою. Попри те, що Іран спочатку погодився співпрацювати з Міжнародною групою… наразі він змінив свою позицію та категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, які пов’язані з нашою колективною вимогою про відшкодування збитків за збиття PS752, – сказано в заяві.

Її автори нагадують, що саме на Іран покладено міжнародно-правову відповідальність перед державами, які постраждали через катастрофу літака МАУ. Проте ця країна уникає виконання своїх зобов’язань.

У зв’язку з цим у Міжнародній групі дійшли висновку, що подальші спроби переконати Тегеран приєднатися до перемовин є марними.

– Міжнародна група не вважає за доцільне терпіти наругу над пам’яттю 176 невинних жертв… Міжнародна група визначила, що всі подальші спроби переконати Іран вступити в переговори є марними, – наголошується в заяві.

Тепер держави, які входять до складу Міжнародної групи, зосередяться на вирішенні питання відшкодувань згідно з нормами міжнародного права.

При цьому вони не відмовляються від намірів притягнути Іран до відповідальності за знищення літака.