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В Канаде родственникам жертв сбитого самолета МАУ в Иране присудили $90 млн

Олена Фроляк

$90 млн компенсации получат родственники канадцев, погибших в крушении самолета МАУ в Иране 2 года назад. Так решил Верховный Суд провинции Онтарио. Деньги разделят родные жертв, подавших иск в суд.

Это решение основывается на майском постановлении суда, которым сбивание самолета рейса PS752 было признано умышленным террористическим актом.

Авиакатастрофа самолета МАУ Boeing 737 в Иране произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета. Рейс направлялся из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту – 167 пассажиров и 9 членов экипажа – погибли. Среди них было 11 граждан Украины.

Через несколько дней власти Ирана признали, что самолет по ошибке сбили военнослужащие.

Попытки привлечь виновных к ответственности длятся уже два года. Иран ранее предлагал родственникам выплаты назначить по своему усмотрению, без какого-либо судебного решения. Семьи отказались от предложения, требуя правосудия.

Несмотря на обещания справедливого следствия, официальные запросы Тегеран игнорирует и не дает никакой информации о расследовании. 22 ноября 2021 года начался суд над обвиняемыми в сбытии самолета. Впрочем, родственников жертв к процессу не допустили.

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