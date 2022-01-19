Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину и выделят в 2022 году помощь на 300 млн долларов.

Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен заявил, что Вашингтон в течение многих лет помогал Украине и планирует это делать в дальнейшем.

– На протяжении многих лет мы инвестировали в экономическое развитие Украины, энергетическую безопасность, инфраструктуру, гражданское общество, верховенство права. И мы будем продолжать поддержку, которая включает оборонную и помощь в сфере безопасности, — отметил Блинкен.

Он напомнил, что поддержка Украине оказывается обеими партиями США – Демократической и Республиканской. Свидетельством этого были недавние визиты членов Конгресса США в наше государство.

– Это сигнал от Конгресса США, что мы продолжаем и будем продолжать поддерживать Украину в 2022 году и выделим дополнительные 300 млн долларов, – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США уточнил, что если Россия решится на эскалацию, Вашингтон может оказать дополнительную помощь Украине, что будет способствовать укреплению ее обороны.