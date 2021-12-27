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Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год без санкций против Северного потока-2

Юля Захарченко редактор ленты
джо байден

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год. В документе не предусмотрены санкции против российского газопровода Северный поток-2.

По данным Белого дома, закон предусматривает расходы на программы Министерства обороны США, военное строительство, разведку, заработную плату военнослужащих и другие вопросы, касающиеся вооруженных сил Америки.

Всего на оборонные нужды США выделили более $768 млрд, а для помощи Украине предусмотрены средства на сумму $300 млн.

На нужды Пентагона направят $740 млрд, а остальные деньги выделят на программы для поддержки оборонной политики США за границей.

Оборонный бюджет США

Сенат США принял законопроект о политике и бюджете в сфере обороны 15 декабря. В документе предусмотрена поддержка и сдерживание агрессии России, однако без санкций против газопровода Северный поток-2.

Для помощи Украине США должны выделить $300 млн. Согласно документу, ограничивается сотрудничество Америки и России в военной сфере. В частности, запрещено поддерживать любую деятельность, которая будет признавать украинский Крым частью другого государства.

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Источник: White House

Фото: Depositphotos

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