Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну й виділять у 2022 році допомогу на 300 млн доларів.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції із головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Блінкен заявив, що Вашингтон протягом років допомагав Україні й планує це робити надалі.

– Протягом багатьох років ми інвестували в економічний розвиток України, в енергетичну безпеку, інфраструктуру, громадянське суспільство, верховенство права. І ми будемо продовжувати підтримку, яка включає оборонну, безпекову допомогу, – зазначив Блінкен.

Він нагадав, що підтримка Україні надається з боку обох партій США – Демократичної та Республіканської. Свідченням цього були нещодавні візити членів Конгресу США до нашої держави.

– Це сигнал від Конгресу США, що ми продовжуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну в 2022 році й виділимо додаткові 300 млн доларів, – наголосив Блінкен.

Держсекретар США уточнив, що якщо Росія наважиться на ескалацію, то Вашингтон може надати додаткову допомогу Україні, що сприятиме зміцненню її оборони.