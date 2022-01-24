Кибератака на правительственные органы была проведена спецслужбами РФ — Монастырский

Кибератака на украинские государственные органы, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, была направлена ​​на уничтожение данных. Поэтому можно утверждать, что она была осуществлена спецслужбами государства-агрессора, то есть России.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Он отметил, что эта кибератака была одной из самых больших за последние несколько лет (направлена ​​на 70 государственных учреждений и государственных органов).

По словам Монастырского, это уже не первая кибератака, которая осуществляется на государственные органы и учреждения. Также министр подтвердил, что портал Дія взломать не удалось.

— Относительно кибератаки на государственный портал Дія могу утверждать, что данные не пострадали. Такие выводы представили наши специалисты из киберполиции. Они провели анализ. Это оказались совсем другие данные, и это не был слив информации. Данная информация уже была известна, предлагалась и продавалась еще до 2019 года, поэтому ничего нового злоумышленники не получили, – заверил он.

В ночь на 14 января была совершена глобальная атака на правительственные сайты и сервис Дія. Пострадали сайты Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, ГСЧС, Кабинета министров, Минэнерго и другие.

Служба безопасности Украины расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на сайты госорганов.

В то же время в Министерстве цифровой трансформации считают, что за масштабной хакерской атакой на правительственные сайты в Украине стоит Россия. Таким образом РФ стремится дестабилизировать ситуацию в нашем государстве, распространив фейки о сливе персональных данных украинцев.