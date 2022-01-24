Кібератака на урядові органи була проведена спецслужбами РФ – Монастирський

Кібератака на українські державні органи, яка сталася в ніч з 13 на 14 січня, була спрямована на знищення даних. Тому можна стверджувати, що вона була здійснена спецслужбами держави-агресора, тобто Росії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він зазначив, що ця кібератака була однією з найбільших за останні декілька років (спрямована на 70 державних установ і державних органів).

За словами Монастирського, це вже не перша кібератака, яка здійснювалася на державні органи та установи. Також міністр підтвердив, що портал Дія зламати не вдалося.

– Щодо кібератаки на державний портал Дія можу стверджувати, що дані не постраждали. Такі висновки надали наші спеціалісти з кіберполіції. Вони провели аналіз даних. Це виявилися зовсім інші дані, і це не було зливом інформації. Дана інформація вже була відома, пропонувалася і продавалася ще до 2019 року, тому нічого нового зловмисники не отримали, – запевнив він.

У ніч на 14 січня було здійснено глобальну атаку на урядові сайти та сервіс Дія. Постраждали сайти Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, Кабінету міністрів, Міненерго та інші.

Наразі Служба безпеки України розслідує причетність спецслужб РФ до кібератаки на сайти держорганів.

Водночас у Міністерстві цифрової трансформації вважають, що за масштабною хакерською атакою на урядові сайти в Україні стоїть Росія. Таким чином РФ прагне дестабілізувати ситуацію в нашій державі, поширивши фейки про злив персональних даних українців.