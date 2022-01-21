Зеленский предположил, что Россия может попытаться оккупировать Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Российская Федерация может оккупировать Харьков. По его мнению, нападение станет началом крупномасштабной войны.

Глава государства отметил, что Россия вероятно может начать захват территорий Украины на основании якобы “защиты” русскоязычных граждан.

– Харьков под контролем правительства Украины – город могут оккупировать. России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. После аннексии Крыма мы понимаем, что это может произойти, – убежден президент.

Зеленский заявил, что Россия может попытаться нарастить эскалацию на территориях Украины, где живет подавляющее большинство русскоговорящего населения.

– В Харькове проживает более миллиона жителей. Это будет началом крупномасштабной войны, а не просто оккупацией, – уверен глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что правительство не хочет войны и привержено дипломатии, однако в случае нападения России наши военные готовы защищать государство и жителей.

Осенью 2021 года Россия начала активно наращивать войска возле границ Украины. Американская разведка сообщила, что нападение РФ на Украину может произойти в начале 2022 года.

По данным разведки США, для вторжения в Украину Российская Федерация может привлечь около 175 тысяч своих военных.